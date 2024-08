Twijfel over deelname Remco Evenepoel aan EK tijdrijden: wat is er aan de hand?

Om zich betere voor te bereiden op het wereldkampioenschap tijdrijden wilde Remco Evenepoel graag het EK tijdrijden in eigen land rijden. Maar komt hij wel aan de start?

Na de Olympische Spelen liet Remco Evenepoel de fiets zo'n week aan de kant staan en genoot hij van een week vakantie. Inmiddels is hij wel weer aan het trainen, want er zijn nog grote doelen aan dit najaar.

Op het WK in Zürich wil Evenepoel zowel in het tijdrijden (22 september) als in de wegrit (29 september) een gooi doen naar de regenboogtrui. Daarna wil hij ook nog scoren in de Ronde van Lombardije (12 oktober).

Als voorbereiding op het WK wil Evenepoel twee wedstrijden rijden: de Tour of Britain (3 tot 9 september) en het EK tijdrijden (11 september). Het EK wilde Evenepoel vooral rijden om voor het WK nog eens een tijdrit te rijden.

Geen EK tijdrijden voor Evenepoel?

Volgens HLN is het echter niet zeker dat Evenepoel wel aan de start komt van het EK tijdrijden. Bij zijn entourage zou er twijfel zijn over de conditie van Evenepoel. Als olympisch kampioen en wereldkampioen wil hij niet teleurstellen in eigen land.

Voor Evenepoel zou het EK tijdrijden zijn enige wedstrijd in België worden dit jaar. Schrapt hij die nog om zich volledig te richten op het WK? Bondscoach Sven Vanthourenhout geeft dinsdagnamiddag het antwoord.