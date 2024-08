Mathieu van der Poel krijgt specifiek type renner tegen zich en dat staat in schril contrast tot groot doel uit zijn najaar

Mathieu van der Poel medlt zich weer voor de koers in de wetenschap dat een specifiek type renner het op verschillende dagen tegen hem en zijn ploeg zullen opnemen. Hij krijgt in de Renewi Tour met heel wat topsprinters te maken.

Van der Poel laat in zijn eigen vooruitblik op de Renewi Tour al uitschijnen dat er wel wat makkelijke ritten op het programma staan. Geen wonder dat er voor deze rittenkoers een blik met tal van topsprinters wordt opengetrokken. Met Philipsen zit er eentje in zijn eigen ploeg: zien we de tandem uit de Tour weer aan het werk?

Zeker in België is de concurrentie niet min, met bijvoorbeeld Tim Merlier van Soudal Quick-Step en Arnaud De Lie van Lotto Dstny. Andere snelle mannen komen uit Nederland, met Dylan Groenewegen en Olav Kooij. Daarnaast is het de vraag of met Fabio Jakobsen één van onze noorderburen zijn betere vorm terugvindt.

Milan en Girmay ook van de partij

Dat is nog lang niet alles wat het sprintgeweld betreft, met ook ronkende namen als Jonathan Milan en Biniam Girmay op de deelnemerslijst. Zij weten al wat het is om succes te behalen in grote ronden, dan zou dat in een Renewi Tour zeker moeten lukken. Alleen moeten alle sprinters dus met sterke concurrentie zien af te rekenen.

Op aankomstplaatsen als Ardooie en Aalter zal er aan het sprintersfestival niet veel te doen zijn. Ook in de openingsetappe is het maar de vraag of de snelste mannen gelost kunnen worden. Dat zal dan moeten gebeuren in de slotetappe, met een finish op de Vesten in Geraardsbergen. Dat moet het VDP-moment worden.

Van der Poel kent ook concurrenten voor slotrit

Van der Poel mikt dit najaar vooral op het WK, waar de sprinters geen rol van betekenis zullen spelen. In de Renewi Tour is het heel anders. Zijn er dan geen andere type renners die met Van der Poel strijden om de eindzege? Jawel, ook Wellens, Mohoric en halve sprinter Laporte zullen ook zwaar inzetten op de slotdag.