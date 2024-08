Moeten de crossfans zenuwachtig worden? Mathieu van der Poel doet een opvallende uitspraak over het veldrijden

Het najaar breekt aan op de weg en dan lonkt ook al stilaan de cross. Mathieu van der Poel doet er niet aan mee om daar al naar vooruit te blikken.

Eerst komt de Renewi Tour eraan, dat is de eerstvolgende uitdaging op de weg voor Mathieu van der Poel. Op de ploegenvoorstelling stond de wereldkampioen Sporza te woord. "Het is nog een leuk einde van mijn wegseizoen. In Luxemburg heb ik nog niet gereden", gaat Van der Poel een primeur beleven. "Daar kijk ik naar uit."

Van der Poel zal in de Renewi Tour proberen te doen wat op de Olympische Spelen niet lukte: winnen. "Er zijn makkelijke ritten, maar vooral zondag zou me moeten liggen. Ik zal er voor ritwinst gaan." In principe is Van der Poel ook kandidaat-eindwinnaar in dit soort korte rittenkoersen. Denk maar aan de Baloise Belgium Tour van 2023.

© photonews

Alleen zit er in het parcours van de Renewi Tour ook een tijdrit. "Ik besteed er niet genoeg aandacht aan, maar misschien houd ik het verschil klein genoeg om iets te proberen. Zondag is een enorm lastige rit en dan valt de beslissing. Die dag kun je nog iets goedmaken, maar geen minuten. Al verlies ik die normaal ook niet in de tijdrit."

Van der Poel nog niet bezig met de cross

We zitten tegen het einde van augustus aan. Het najaar breekt aan op de weg, dan is ook het veldritseizoen niet zo veraf meer. Daarom kreeg Van der Poel de vraag of hij al in gedachten heeft wanneer hij het veld induikt. "Dat weet ik nog niet. Daar wil ik voorlopig niet aan denken. Dat zijn zorgen voor later", is hij daar niet mee bezig.

Dat is niet meteen schitterend nieuws voor de veldritfans. Van der Poel heeft de voorbije maanden tussen de lijnen al eens laten verstaan dat hij op een gegeven moment misschien wel eens een winter overslaat. Het is dus nog afwachten of Van der Poel überhaupt aan veldrijden gaat doen in 2024 en 2025.