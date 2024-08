Moet er nog een gesprek komen met Wout van Aert? Jasper Philipsen is duidelijk

Wout van Aert en Jasper Philipsen zitten allebei in de selectie voor het EK in Limburg. In de Tour liep het mis tussen de twee, al is er volgens Philipsen niets meer aan de hand.

Even terugspoelen naar de zesde etappe in de Tour. Jasper Philipsen en Wout van Aert mengen zich allebei in de massasprint, maar Philipsen wijkt iets van zijn lijn af en zorgt ervoor dat Van Aert bijna in de hekken vliegt.

Van Aert beseft het gevaar en remt, hij wordt uiteindelijk zesde. Philipsen werd tweede, maar werd daarna gedeclasseerd. Van Aert haalde stevig uit naar Philipsen. "Dit was niet professioneel de deur dichtdoen, hij ging echt naar de hekken. Dat is een slechte gewoonte van hem."

Philipsen bood op sociale media zijn excuses aan en Van Aert accepteerde die, maar toch kwam er nog geen persoonlijk gesprek. Volgens Van Aert moet dat er voor het EK nog eens komen, om een goed team te kunnen vormen.

Zaak afgesloten voor Philipsen

Of Jasper Philipsen dat ziet zitten, is maar de vraag. "Voor mij is dat al lang geklasseerd", zegt Philipsen bij HLN. "Ik denk dat dat voor Wout ook zo is. Hoewel ons programma in de aanloop naar het EK verschillend is, zijn we nog altijd streekgenoten, dus we komen elkaar nog tegen."

Van Aert rijdt nog tot 8 september in de Vuelta, amper een week voor het EK. Vele tijd voor een gesprek, als Philipsen dat al wil, zal er dus niet meer zijn.