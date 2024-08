Filippo Ganna stevig op de sukkel voor EK en WK tijdrijden: "Er klopt iets niet"

Na amper één etappe moest Filippo Ganna er de brui aan geven in de Renewi Tour. Sinds de Olympische Spelen is de Italiaan zichzelf niet meer.

Het beeld van Filippo Ganna die in een vlakke etappe zelfs het peloton met moeite kon volgen deed pijn aan de ogen. Er is duidelijk iets aan de hand met de Italiaan, die nog zilver pakte in de tijdrit op de Spelen.

Want ook vorige week in de Ronde van Duitsland was er een gelijkaardig beeld van Ganna. In de proloog werd hij daar pas 14de, in de rest van de etappes kwam hij er niet aan te pas. Beterschap kwam er dus niet.

"Hij deed zijn best, maar het is duidelijk niet normaal dat Filippo moest lossen in een etappe zoals die van woensdag", zegt ploegleider Zak Dempster bij Het Nieuwsblad. Ganna gaf er dan ook de brui aan, net voor de tijdrit.

Wat er aan de hand is met Ganna, daar kan Dempster momenteel geen antwoord op geven. "Hij heeft geen speciale symptomen en voelt zich niet ziek. Het moet verder onderzocht worden, om te zien of hij toch geen bepaalde ziekte of zo heeft. Er klopt gewoon iets niet."

Ganna is naar Zwitserland vertrokken voor onderzoeken, maar of hij aan de start komt van het EK (11 september) en/of het WK (22 september) tijdrijden, is niet zeker. Pas als de onderzoeken afgerond zijn, wordt er een beslissing genomen.