Honger van Tadej Pogacar is nog lang niet gestild: manager doet concurrentie beven

Aan Tadej Pogacar lijkt er dit jaar niets te doen, want bijna overal waar hij aan de start staat wint de Sloveen. Toch heeft hij ook nog een verlanglijstje van koersen die hij wil winnen.

De Strade Bianche, vier ritten en het eindklassement van de Ronde van Catalonië, Luik-Bastenaken-Luik, zes etappes en het eindklassement in de Giro én de Tour. Al 21 overwinningen telt de Sloveen in 2024.

Pogacar zit al aan 84 profzeges, maar toch zijn er nog heel wat gaatjes op zijn palmares. Zijn manager, Alex Carera onthult bij Cycling Today welke wedstrijden Pogacar nog op zijn verlanglijstje heeft staan de komende jaren.

"Ik bemoei me nooit met beslissingen over wedstrijden, maar Tadej vraagt me wel eens wat ik van dit of van dat vind. Hij legt zichzelf ieder jaar een nieuw doel op. Twee jaar geleden was dat de Ronde van Vlaanderen, dit jaar was het de Giro d'Italia."

Pogacar wil alle koersen winnen

"Hij wil zeker nog twee wedstrijden winnen. De eerste is de Tour Down Under, omdat hij die nog maar een keer eerder reed, maar toen niet kon winnen. De tweede is de Vuelta", zegt Carera. Maar de droom van Pogacar gaat nog verder.

"Zijn droom is om alle wedstrijden op de kalender te winnen. Daarom zal hij zeker eens de Ronde van het Baskenland rijden, en ik ben er zeker van dat hij in 2025 of 2026 naar de Vuelta zal trekken. Ik zou zeggen dat de kans dat we hem daar volgend jaar zien vijftig procent is."