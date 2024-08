Lampaert als vertrouwd gezicht: nieuwe meesterknecht Evenepoel zegt waarom hij teruggaat naar Soudal Quick-Step

Remco Evenepoel verwelkomt straks een meesterknecht die Yves Lampaert en Soudal Quick-Step al heel goed kent. Voor Maximilian Schachmann wordt het een terugkeer naar het oude nest.

Het is nu ook niet omdat de Duitser al bij Quick-Step gekoerst heeft dat er automatisch een akkoord uit de bus kwam. "Het was onderhandelen, maar ik voelde dat de ploeg nog altijd veel vertrouwen in mij had als renner. Iedereen leek erop gebrand om samen weer een project aan te gaan", legt Schachmann uit aan In De Leiderstrui.

Het opzet is om Schachmann weer op het niveau te krijgen dat hij kan halen, want hij weet zelf ook wel dat 2024 niet meteen zijn beste jaar is. "Ik ken de mensen daar, ik weet wat ik daar ga krijgen. Dat is waarom ik de keuze heb gemaakt. Ik kijk er heel erg naar uit, want er zijn nog altijd veel bekende gezichten. Vooral in de staf, dan."

Schachmann weldra herenigd met Lampaert

Zijn laatste jaar bij de ploeg was 2018. Logisch dus dat er wat de renners betreft één en ander veranderd is. "Van de renners zijn alleen Yves Lampaert en James Knox er nog denk ik uit de tijd dat ik er heb gereden. Het is een jonge groep en ik kijk er heel erg naar uit." Met al dat jeugdig talent kan Schachmann zijn ervaring delen.

"Het moderne wielrennen wordt steeds specifieker, dus ik hoop dat ik mij met de hulp van Soudal Quick-Step kan richten op de wedstrijden die mij het beste moeten liggen", onderstreept Schachmann waar hij op hoopt als uitkomst van de nieuwe samenwerking. "Dan zouden mijn kwaliteiten ook duidelijker naar voren kunnen komen."

Schachmann en Wolfpack spraken al over kalender

Belangrijk dus dat de ploeg de juiste kalender voor hem samenstelt. "Dat gaan we vanaf oktober zien. Er is al wat over gepraat, maar die knopen hakken we na het lopende seizoen door."