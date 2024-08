Wout van Aert verliest zin voor realisme niet maar wel enorm geïnspireerd door de Tour: "Ik vond het jammer"

Wout van Aert is er niet de persoon naar om snel de zin voor realisme te verliezen. Hij heeft nog niet gedacht dat hij zeker is van eindwinst in het bergklassement of dat hij de meest recente bergrit in de Vuelta kon winnen. Wel is hij trots om de bollen eens te mogen aantrekken.

Van Aert bevestigde al dat hij niet meer kan ontkennen dat ook de bollentrui een doel is geworden in de Vuelta. Zijn inspanningen tijdens de ontsnapping in de dertiende Vueltarit spraken boekdelen. Al was het niet meteen de bedoeling om een hele dag mee in de aanval te gaan. Van Aert benadrukt dat hij 's ochtens nog niet zijn zinnen had gezet op het bergklassement. Dat kwam pas in de loop van de rit.

"Ik zag dat Groves meeging in de vroege vlucht. Hij staat tweede in het puntenklassement, dus ik moest wel mee. Eens ik voorin zat, besliste ik om alle mogelijke punten te proberen pakken." Zo deed hij niet enkel een goede zaak voor het punten-en bergklassement, maar bleef hij ook voorin meedraaien tot diep in de finale. "Ik heb nooit in de ritzege geloofd", ging Van Aert niet zweven.

Klimmers lossen Van Aert op steile stukken

"Renners als Vine, McNulty en Woods zijn beter dan ik op de steile stukken. Daarnaast was ik te gefocust op de tussensprints. Hellingen van meer dan zeven procent zijn zwaar voor renners als ik." Dat hij tijdens de podiumceremonie dan twee speciale truien mocht aantrekken, was wel een meer dan mooie troost voor Van Aert. Zijn inspiratie om de bollen te dragen komt van een andere grote ronde.

"In de Tour de France was ik al enkele keren dicht bij de eerste plaats in het bergklassement. Ik vond het steeds jammer dat ik er toen nooit vol voor ben gegaan." Nu hij een kans zag om in de Vuelta de bollen te dragen, heeft hij die met beide handen gegrepen. Dat zorgt voor de nodige fierheid. De avonturen van Van Aert zitten er nog niet op, want er wacht nu weer een kans op een ritzege.

Van Aert gaat nog voor vierde ritzege

Van Aert beseft dat de veertiende etappe wel iets voor hem kan zijn. "Het wordt zaak om de hellingen te overleven. Daarna zullen we zien wat er mogelijk is."