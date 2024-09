Kerstmis in de zomer? Tim Wellens vertelt of hij Arnaud De Lie de ritzege cadeau gaf

Tim Wellens heeft voor de vierde keer de Renewi Tour gewonnen. Ook vorig jaar was hij al de eindwinnaar.

In 2014, 2015 en 2023 had Tim Wellens de Renewi Tour, of diens voorgangers met een andere naam, al gewonnen. Daar deed hij vandaag nog eentje bij.

Wellens begon vandaag met 16 seconden achterstand op leider Alec Segaert, maar maakte via bonificatieseconden al de helft goed onderweg. Hij snelde met Arnaud De Lie naar de finish, maar die was een maatje te sterk op de vesten.

Al leken de twee het op een akkoordje gegooid te hebben. Kerstmis in de zomer dus, waarbij Wellens tevreden was en De Lie de ritzege cadeau kreeg.

“Het was niet iets vanzelfsprekends. Je hebt altijd heel goede dag nodig en die had ik. Ik voelde me supergoed”, vertelde Wellens achteraf. “Ik zat eigenlijk nooit op de limiet tot de laatste keer Muur.”

De ritzege interesseerde Wellens helemaal niet, zo maakte hij duidelijk aan zijn kompaan. “Ik was niet verrast dat De Lie meekon en zei hem direct dat hij de rit mocht hebben. Op het laatste bergje trok ik door en waren we weer met z'n tweeën.”

Twee ritten hebben de eindzege van Wellens bepaald. “Ik wist dat het om twee dagen ging deze Renewi Tour. Ik was vijfde in de tijdrit, dat was prima. In deze laatste rit viel alles op z'n plek."