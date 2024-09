📷 Het emotionele verhaal achter de vierde eindzege van Tim Wellens in de Renewi Tour

Tim Wellens heeft al voor de vierde keer in zijn carrière de eindzege gepakt in de Renewi Tour. Vrouw Sophie en zoontje Victor waren getuigen op de eerste rij.

In de slotrit van de Renewi Tour was de opdracht duidelijk voor Tim Wellens, hij moest Alec Segaert uit de leiderstrui rijden om voor de vierde keer eindwinnaar te worden. Dat lukte ook, de ritzege moest hij wel aan Arnaud De Lie laten.

De Lie had in de tijdrit pech gekend en maakte geen aanspraak meer op de eindzege. "In etappewinst had hij uiteraard wel trek en dus was de koek snel verdeeld", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad. Voor De Lie zijn eerste zege in de driekleur.

Gezin extra motivatie voor Wellens

Nadat hij zijn trui voor eindwinnaar in de Renewi Tour had gekregen, maakte Wellens tijd voor zijn vrouw Sophie en zoontje Victor (2). Vaak zijn zij niet op de koers aanwezig, maar door de kans op winst waren ze er.

Uitzonderlijk dus, want Wellens woont met zijn gezin in Monaco. Nu was de tijd en gelegenheid er wel om eens langs te komen, wat natuurlijk voor extra motivatie zorgt voor een renner. Al verhoogde het natuurlijk ook de druk.

"Ik ben blij dat het lukte, terwijl mijn gezin erbij was. Ik wil herinneringen maken voor én met hen. Victor is nu nog te jong om te beseffen wat er gebeurt, maar met de foto’s en de beelden wil ik later graag herinneringen ophalen."