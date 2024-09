Mathieu van der Poel met de voeten op de grond gezet: "Dat moet hij toch ook beseffen"

Mathieu van der Poel hoopte op de Olympische Spelen in Parijs op hetzelfde scenario als op het WK in Glasgow. Van der Poel had geen topdag en werd twaalfde.

Vorig jaar op het WK in Glasgow was er aan Mathieu van der Poel niets te doen. De Nederlander reed op 22 kilometer weg van Wout van Aert, Mads Pedersen en Tadej Pogacar. Ondanks een val won hij met bijna twee minuten voorsprong. Op de Olympische Spelen in Parijs wilde Mathieu van der Poel dat graag herhalen. Hij werkte dezelfde voorbereiding af met een redelijk anonieme Tour waarin hij Jasper Philipsen wil aan drie ritzeges hielp. Van der Poel probeerde op de Spelen, maar werd gecounterd door Van Aert. Enkele kilometers later viel Evenepoel aan en Van der Poel zag hem niet meer terug. Hij moest tevreden zijn met plek twaalf op bijna twee minuten van Evenepoel. WK Glasgow beste dag in carrière Van der Poel? In Live Slow, Ride Fast kwamen ze nog eens terug op de olympische wegrit. "Men gaat er altijd maar vanuit dat Van der Poel een topniveau haalt. Als er dan maar een klein breukje zit in dat harnas, dan lusten de honden hem rauw." "Op de Olympische Spelen was dat tegen Wout van Aert en Remco Evenepoel. En dan heb je nogal wat van je af te slaan... Van der Poel ging op de Spelen uit van Glasgow-benen, maar dat was nogal exceptioneel." "Van der Poel had op het WK in Glasgow toch wel de beste dag uit z'n carrière. Dat moet hij toch ook beseffen. Zo vaak heb je zulke dagen niet. Misschien dat hij daarom ook wat anders moet gaan koersen, met dat in gedachten.