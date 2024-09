Wordt Arnaud De Lie een uitdager van Mathieu van der Poel? Dit zegt de Belgische kampioen zelf

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Arnaud De Lie mocht in de slotrit van de Renewi Tour een eerste keer juichten in zijn Belgische driekleur. Het geeft De Lie vertrouwen voor de klassiekers volgend jaar.

De slotrit van de Renewi Tour was een halve klassieker met enkele keren de Muur van Geraardsbergen. Het was ook nog eens bijzonder warm, wat het nog lastiger maakte. Maar Arnaud De Lie bewees zich.

De Belgische kampioen kon als enige eindwinnaar Tim Wellens volgen en sprintte naar de zege op de vesten van de Muur. Voor De Lie een boost voor het vertrouwen, nadat zijn voorjaar verpest werd door de ziekte van Lyme.

Daagt De Lie Van der Poel uit in het voorjaar?

In de Omloop werd De Lie nog tiende, maar daarna zakte hij helemaal weg. Nu heeft De Lie getoond dat hij er wel staat in dit soort koersen als de vorm goed is. En dat doet het beste verhopen voor volgend jaar.

Kan De Lie een uitdager worden van Mathieu van der Poel? "Mathieu van der Poel is Mathieu van der Poel, hè. Dat is nog een verschil. Daar heb ik momenteel nog niet de benen voor, denk ik", zegt De Lie bij Het Nieuwsblad.

Voor De Lie zelf zou een plek in de top vijf al een mooi resultaat zijn. In zijn Belgische driekleur zal de motivatie van De Lie om te scoren wellicht ook nog een tikkeltje hoger liggen.