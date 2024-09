Evenepoel verduidelijkt rol bij hervatting competitie en brengt slecht nieuws over zijn olympische medailles

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel zal zijn olympische medailles voor altijd koesteren. Het hervatten van de competitie, daar is het nu wel tijd voor.

Evenepoel staat vandaag aan de start van de Tour of Britain. Voorafgaand passeerden in zijn interview met HLN verschillende onderwerpen. De staat van de in Parijs behaalde medailles bijvoorbeeld. "Ik heb mijn gouden medailles niet bij, ik bewaar ze goed. Tijdens de huldigingen heb ik er vaak mee gesprongen, waardoor ze wat beschadigd zijn geraakt. Dus nu zitten ze veilig weg", lacht Remco.

De knop moet dus weer omgedraaid worden na allerlei vieringen en ook wat decompressie. Evenepoel weet waar hij voor staat in het Verenigd Koninkrijk. "Het is een heel specifiek parcours hier. De eerste drie dagen zal het vollebak koers zijn. Het klassement zal vooral dan gemaakt worden. Resultaten maken mij niet echt uit."

Evenepoel wil beter gevoel aan einde dan in begin

Het zal hem wel eens goeddoen om een wedstrijd te kunnen rijden met minder hoge druk. "Het belangrijkste is dat ik met een beter gevoel uit deze Tour of Britain stap, dan het gevoel waarmee ik hier ben toegekomen." Dat betekent dat de andere renners bij Soudal Quick-Step misschien eens door Evenepoel geholpen kunnen worden, terwijl het meestal omgekeerd is.

Sprinter Paul Magnier is een verrassende naam die hiervoor in aanmerking komt. "In vorige koersen heb ik al vaak de lead-out gedaan voor andere snelle mannen. Maar Magnier wil ik zeker helpen. Die laatste push in 5 kilometer kan mij helpen om beter te worden." Als de Fransman zo ook een betere kans op winst maakt, kan het een voordeel zijn voor iedereen.

Eens geen prestatieverplichting voor Evenepoel

Het is dus wel duidelijk hoe Remco Evenepoel tegen de Tour of Britain aankijkt. "Het is een wedstrijd zonder prestatieverplichting, die mij hopelijk een grote stap vooruit laat zetten."