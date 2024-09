Remco Evenepoel geeft zijn uitgesproken mening over vertrek Julian Alaphilippe bij Soudal Quick-Step

Remco Evenepoel reageert nog een keer op het vertrek van Julian Alaphilippe bij Soudal Quick-Step. In de Tour of Britain rijden ze nog eens samen.

Remco Evenepoel heeft zich daar al wel een keertje over uitgelaten, vlak na de bekendmaking van het nieuws over het vertrek van de Fransman. Toen was het wel nog niet bekend naar welke ploeg Alaphilippe volgend jaar gaat. Over zijn keuze heeft Evenepoel best een uitgesproken mening, zo blijkt. Die doet Evenepoel uit de doeken in Het Laatste Nieuws.

Eerst gaat het over wat Alaphilippe betekend heeft voor Soudal Quick-Step en dat is natuurlijk heel wat. "Julian is één van de meest iconische renners die ooit bij deze ploeg heeft gereden. Wat hij gepresteerd heeft, is uniek. En daar kan Patrick Lefevere en heel de ploeg hem alleen maar dik voor bedanken. Het was bijzonder tof om ploegmaat te zijn van hem."

Evenepoel denkt dat Alaphilippe juiste beslissing nam

Aan het eind van de rit meent Evenepoel wel dat Alaphilippe voor zichzelf de juiste beslissing genomen heeft door weg te gaan. "Ik denk wel dat het voor hem tijd was voor verandering." Die verandering zoekt Alaphilippe dus op bij Tudor Pro Cycling. Een prima keuze, vindt Evenepoel. "Julian heeft de goede ploeg gevonden om zijn carrière nog verder te zetten."

Vooraleer het vertrek van Alaphilippe eraan komt, volgen natuurlijk nog enkele maanden samen bij Soudal Quick-Step. In de Tour of Britain bijvoorbeeld rijden ze nog eens zij aan zij. "Deze week ga ik er zeker van genieten om nog eens samen te rijden. Hopelijk kunnen we samen een mooi resultaat rijden en kan hij ook een etappe winnen."

Zes jaar samen bij Soudal Quick-Step

Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe zullen aan het einde van 2024 zes jaar samen bij Soudal Quick-Step hebben gereden.