Van Aert zweert bij de rol zoals hij die ziet op het WK: "Pogacar en Evenepoel zullen het me moeilijk maken"

Wout van Aert zal naar het WK trekken, maar dan wel in de rol die hij zelf voor ogen heeft. Dat is er deze keer eentje van underdog.

Dat zijn we niet gewoon van hem, want meestal trekt hij naar het WK op de weg met grote verwachtingen. Het parcours in Zürich is zo zwaar dat hij zichzelf maar een kleine kans op de wereldtitel toedicht. Niet iedereen is akkoord. Zo opperde José De Cauwer dat hij hoopt dat Van Aert niet te veel energie steekt in het bergklassement van de Vuelta, omdat hij het WK zou kunnen winnen.

In Nederland stelt bondscoach Koos Moerenhout dan weer dat Mathieu van der Poel het WK aankan. Dan zou dat voor een goede Van Aert toch ook moeten kunnen lukken. "Je moet naar het parcours en de tegenstand kijken", verduidelijkt de Belgische renner zijn eigen visie op het WK in de podcast Sporza Daily.

Pogacar en Evenepoel hebben streep voor

De uitgetekende route zou hem de kans bieden om een verschil te maken, maar voor enkele grote namen is het dan weer een mogelijkheid om hem achter te laten. "Tegenover veel jongens zou een zwaar parcours goed zijn voor mij, maar mannen zoals Tadej Pogacar en Remco Evenepoel zullen het me moeilijk maken. Zij hebben zeker een streep voor."

Evenepoel maakt natuurlijk net als Van Aert deel uit van het Belgische kamp. Bondscoach Sven Vanthourenhout zal wel weer een plannetje maken waar beide renners eventueel voordeel uit kunnen halen. In het verleden was het meestal Evenepoel die er winst uit haalde wanneer ze beiden aan de start van een kampioenschap verschenen. Het kan ook wel een keertje omgekeerd zijn.

Van Aert als underdog naar WK

"Het wordt een WK in een underdogrol", blijft Wout van Aert bij zijn standpunt. Hij wil vooral dat mentaal alles goed zit. "Met een paar goeie trainingsblokken kan ik dan na het EK met een fris hoofd naar Zürich afzakken."