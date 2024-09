Bakelants ziet duidelijk voordeel voor Pogacar op Evenepoel op het WK in Zürich

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De twee topfavorieten op het WK in Zürich zullen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar zijn. Toch is er voor Jan Bakelants een groot verschil tussen de twee.

Het parcours van het WK in Zürich lijkt wat op dat van Luik-Bastenaken-Luik met 4300 hoogtemeters op 273,9 kilometer. In de plaatselijke ronde moeten de renners over de Witikon (1,9 km aan 6,2% gemiddeld).

De top van de laatste beklimming ligt op zo'n 20 kilometer van de streep, daarna moet er nog een paar kilometer op een plateau worden gereden en volgt er nog een afdaling. Zeker iets voor de punchers dus.

Voordeel Pogacar op het WK?

Remco Evenepoel en Tadej Pogacar zijn al maanden de topfavorieten. Evenepoel trok na de Tour naar de Spelen en werd nadien ziek. In de Tour of Britain is hij aan zijn comeback bezig en zoekt hij naar zijn beste benen.

Jan Bakelants ziet toch een voordeel voor Tadej Pogacar. "Ik denk dat Pogacar de goede keuze heeft gemaakt om niet naar Spelen te gaan. Hij zal geen last hebben gehad van die decompressie zoals in Evenepoel", zei Bakelants bij HLN.

"Pogacar is er ook in geslaagd om zichzelf na de Tour wat te doen vergeten, zodat hij zich in alle stilte kan voorbereiden. Pogacar trekt voor het WK nog naar Canada voor de GP Québec (13/05) en de GP Montreal (15/05).