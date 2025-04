Jan Bakelants onthult het plannetje van Tadej Pogacar in Parijs-Roubaix

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Parijs-Roubaix staat op het programma en er zijn heel wat favorieten. Jan Bakelants verwacht echter niet dat iemand er zal bovenuit steken.

Met Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Mads Pedersen en Filippo Ganna zijn er heel wat favorieten voor Parijs-Roubaix. Dat Pogacar zal domineren zoals in de Ronde van Vlaanderen, dat ziet Jan Bakelants niet gebeuren.

Hij ziet de wereldkampioen wel opnieuw aanval na aanval doen, om de rest zo veel mogelijk onder druk te zetten. "Pogacar gaat wel weer een hele dag oorlog maken. Ik verwacht al een bom in het Bos van Wallers", zegt Bakelants bij HLN.

Het Bos van Wallers is een lange strook van 2,3 kilometer en loopt ook een beetje bergop. Daarna is het nog 90 kilometer tot op de piste van Roubaix, maar Bakelants verwacht dat er maar een tiental renners meer zullen overblijven.

Een sprint op de piste van Roubaix?

Bakelants denkt ook dat Pogacar na elke strook nog eens zal doortrekken, om de inspanning nog langer te maken. Toch gelooft Bakelants niet dat Pogacar kan wegrijden op de kasseien. Ook omdat onder Van der Poel en Van Aert wellicht meer risico's gaan nemen in de bochten, terwijl voor Pogacar de Tour later dit jaar ook nog een belangrijk doel is.

"Ik schat de kans op een sprint op de piste vrij groot in", stelt Bakelants dan ook. "En als er toch iemand weg kan rijden, zie ik dat eerder op een tussenstuk gebeuren." Lukt Van Aert dat met zijn bandendruksysteem?