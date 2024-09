Greg Van Avermaet heeft nieuwe uitdaging gevonden en spreekt meteen stevige ambities uit

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Greg Van Avermaet hing eind vorig jaar zijn fiets aan de haak. Toch blijft hij ook tijdens zijn wielerpensioen bezig, met heel wat nieuwe uitdagingen.

Na een profcarrière van meer dan 15 jaar stopte Greg Van Avermaet op zijn 38ste met koersen. Maar lang duurde het niet voor hij alweer aan de start stond van een wedstrijd. In Girona nam Van Avermaet deel aan een triatlon.

Van Avermaet won daar meteen, omdat hij uitblonk op het offroadparcours door natuurgebieden. En hij had de smaak ook meteen te pakken, want Van Avermaet start zondag in de 70.3 Ironman van Knokke-Heist.

Van Avermaet met ambitie in 70.3 Ironman

Daar zal Van Avermaet 1900 meter moeten zwemmen in de Damse Vaart, 90 kilometer fietsen en 21 kilometer lopen. En Van Avermaet heeft goed getraind, zo'n 15 uur per week, om opnieuw te kunnen schitteren.

"Op bepaalde momenten vroeg ik me zelfs af waarom ik eigenlijk met topsport was gestopt", stelt Van Avermaet bij Het Nieuwsblad. Zwemmen en lopen zullen echter de zwakke punten zijn van Van Avermaet.

"Ik ga alvast niet te hoog mikken. Toch hoop ik de opdracht af te werken in minder dan 4.30 uur. Daarbij zou het fantastisch zijn als ik me zou kunnen kwalificeren voor het WK 70.3 Ironman van volgend jaar."