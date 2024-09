Victor Campenaerts twijfelt niet: "Bij Visma Lease a Bike zullen ze dat appreciëren"

Victor Campenaerts is aan zijn laatste maanden bij Lotto Dstny bezig. Onze landgenoot verkast eind dit jaar naar Visma Lease a Bike.

Victor Campenaerts is nog eventjes renner bij Lotto Dstny, maar krijgt de laatste tijd ook enorm veel aandacht met zijn blog. Daarvoor wist hij tijdens de Tour de France zelfs Tadej Pogacar te strikken.

“Tadej was al een paar dagen met mij aan het lachen omdat ik zonder koersbril reed”, vertelt Campenaerts aan Het Laatste Nieuws. “Ik had hem tijdens de koers gevraagd of ik hem eens mocht bellen over dat bril-issue en hij stemde in.”

Campenaerts heeft vaak telefonisch contact met Tim Wellens en tijdens een van die telefoontjes zat hij aan tafel met Pogacar en gaf hij hem door.

“‘Hier Campi aan de lijn. Wie vindt dat hij iets stom heeft gedaan, mag het nu zeggen’. En voila. Ik weet nog dat Tadej zei: ‘Victor his black socks are top, but he needs to wear glasses...’ De best bekeken vlog totnogtoe. Een klein miljoen mensen (993.000) hebben dat gezien.”

Een gemiddelde uitzending haalt 100.000 luisteraars, in de Tour de France is dat zelfs het dubbele. Het is uitkijken of Visma Lease a Bike akkoord zal gaan met het feit dat Campenaerts vlogs maakt.

“Ik denk dat ze dat erg zullen appreciëren. Ze stelden spontaan voor om de aankondiging van mijn transfer via mijn vlog te doen. Ze gaven mij carte blanche. Ik vroeg: zet een cameraman aan jullie bus en verwittig Wout... En voila. First take, zoals al mijn vlogs.”