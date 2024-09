Lotte Kopecky laat zich opnieuw zien in intenationale strijd en maakt er meteen clash van wereldkampioenen van

Het heeft net niet mogen zijn voor Lotte Kopecky in haar eerste internationale wedstrijd na de Olympische Spelen. Kopecky is tweede geworden in de eerste rit in de Ronde van Romandië.

De openingsetappe in de Zwitserse rittenkoers is uitgemond in een groepssprint met 35 vrouwen. Een uitgedund peloton dus, want het is niet zo dat het geen uitdagende eerste rit was. Er moesten drie gecategoriseerde beklimmingen beklommen worden. Het was op die klimmetjes dus kwestie van uiterst alert te zijn, anders was de sprintkans gaan vliegen.

Zoals wel vaker in de vrouwenkoers pasten de rensters voor een vroege vlucht. De koerst barstte pas los in de laatste 40 kilometer. Een groep van een kleine twintigtal rensters reed dan toch weg. Het was Yara Kastelijn die als eerste boven kwam op het laatste klimmetje en zich zo verzekerde van de eerste bergtrui in de Ronde van Romandië.

Bergkoningin Kastelijn ingelopen

Een mooi prijsje voor de Nederlandse, maar in de afdalingen werden zij en haar medevluchters wel opnieuw ingerekend. Majerus trok met Holden door na een tussensprint. Met hun tweetjes fietsten ze toch een voorsprong van een driekwart minuut bij mekaar. Op dat moment schoot het peloton - of wat daar nog van overbleef - in actie en dat was net op tijd.

Toch een groepssprint dus, waarbij Vollering teamgenote Kopecky in stelling bracht. De laatste honderden meters waren wel nog oplopend. Elisa Balsamo had dat het beste ingeschat en de Italiaanse ging in die slotmeters nog over de Belgische. De wereldkampioene van 2021 klopte die van 2023: wat een namen die streden voor de dagzege in Lausanne.

Kopecky moet zich troosten met tweede plek

Het ging natuurlijk niet enkel om de ritzege, ook de eerste leiderstrui stond op het spel. Balsamo gaat daar dus ook mee aan de haal. Lotte Kopecky moet zich troosten met haar tweede plaats. Liane Lippert vervolledigde de top drie.