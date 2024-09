Evenepoel blikt terug op opmerkelijk initiatief en legt uit waarom hij dankzij ploegmaat niet voor wild avontuur gaat

Een nieuwe dag voor Remco Evenepoel in het VK. Verwacht van hem geen wilde acties. Dat is niet weggelegd voor deze fase in zijn seizoen en sowieso is er Paul Magnier om rekening mee te houden.

Voor aanvang van de vijfde rit in de Tour of Britain vroeg VTM Evenepoel of hij eens zin had om zelf een nummertje op te voeren. "Neen. Ik denk dat Paul bewijst dat hij hier de snelste is. Het zou niet meer dan logisch zijn dat we opnieuw zijn kaart trekken." Een duidelijk antwoord van Evenepoel, die dus uitsluit aan de eigen rekening te denken.

Magnier is een nog altijd maar 20-jarige sprinter die grote sier maakt bij Soudal Quick-Step. Evenepoel is niet enkel van zijn sprintkwaliteiten onder de indruk. "Ja, ik ben absoluut verrast door hem. Vooral omdat hij in de etappe van eergisteren in de regen heel sterk was op steile klimmetjes. Ook in de etappe voordien was hij toch de snelste van de groep achter de kopgroep. Hij is echt heel sterk bezig. Mooi om te zien."

Evenepoel tevreden over extra training

Na de vierde rit is Evenepoel zelf nog gaan trainen. Een opmerkelijk initiatief. "Het was veel zijwind en ook stukjes waarop ik de wind mee had. Dat was wel aangenaam. Een goede twee uurtjes bijgetraind. Dat is part of the process. Het was een heel korte etappe gisteren. We hadden maar drie uur gereden. Ik heb er dan nog een uur en 50 minuten bijgedaan."

Remco Evenepoel had zijn huiswerk goedgemaakt. Vooral omdat hij net naar de Tour of Britain getrokken is om voldoende tijd op de fiets te spenderen. "Zo kom je aan een goede trainingsdag van vijf uur, dat is mooi meegenomen", klopt zijn rekensommetje. Het moet er dus aan bijdragen om Evenepoel weer te laten opbouwen richting een beter niveau.

Enkel WK telt voor Evenepoel

Van resultaten ligt hij in Groot-Brittannië duidelijk niet wakker. Het is vooral de bedoeling om op het WK opnieuw zijn topvorm te vinden.