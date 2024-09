Remco Evenepoel valt op met een tegenaanval en door te jagen, ploegmaat Magnier bedankt hem met een hattrick

Het was geen dag om volledig anoniem in het peloton te koersen voor Remco Evenepoel. Die viel wel degelijk op in de vijfde rit in de Tour of Britain. Zijn ploegmaat Magnier won opnieuw.

Drie renners gingen er meteen als een speer vandoor, op het moment dat de vlag naar beneden ging en de koers kon beginnen. Dat waren Connor Swift, Rasmus Pedersen en Matt Holmes. Wanneer hun bonus een minuut bedroeg, besloot Remco Evenepoel om zich toch ook nog eens te laten zien in de Tour of Britain. Hij had wel zin in een onderonsje met ploegmaat Alaphilippe.

De prik van Evenepoel resulteerde in een tegenaanval, waar leider Williams en ook Alaphilippe dus op reageerden. Zo bleek ook meteen dat de klassementsmannen het niet vertrouwden en Evenepoel geen plekje in de vlucht zouden gunnen. Zijn versnelling had er wel voor gezorgd dat de drie leiders meteen bijna de helft van hun voorsprong kwijt waren.

Leiders lopen weer uit na versnelling Evenepoel

Die voorsprong liep nadien wel weer op, maar veel meer dan twee minuten kregen ze niet. Alaphilippe en Pidcock waagden zich nog aan een volgende speldenprik. Het waren tevergeefse pogingen, net als die van de Brit Golliker, die tegen een chasse patate aankeek. De rust keerde daarna terug in de koers, tot de zenuwachtigheid toenam voor de finale.

Het was vooral toch een onoplettendheid die Pedersen parten speelde. Zo had de Deen ei zo na een val in de kopgroep veroorzaakt. Ondertussen was de jacht in het peloton begonnen, ook Evenepoel deed daar aan mee. De kloof werd fel gereduceerd, maar op vijf kilometer van de meet bleef er toch een verschil over van iets minder dan een halve minuut.

Magnier doet het weer voor Soudal Quick-Step

Spanning troef dus. Onder de rode vod was de samensmelting dan toch een feit. Het liep toch nog goed af voor Soudal Quick-Step, want Paul Magnier knalde naar zijn derde ritzege in de Tour of Britain. De Fransman rekende af met de Noor Blikra en de Brit Vernon, die zich moesten neerleggen bij respectievelijk de tweede en derde plaats.