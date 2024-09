Handen in het haar bij bondscoach: Nog een afzegger voor het EK in eigen land

Het blijven moeilijke dagen voor bondscoach Sven Vanthourenhout. Nu zegt ook Yves Lampaert af voor het EK tijdrijden.

Met de afwezigheid van Wout van Aert en Remco Evenepoel op het EK in Limburg verloor de Belgische ploeg al twee van zijn smaakmakers. Niet alleen voor de wegrit, maar ook voor het tijdrijden.

Yves Lampaert en Victor Campenaerts waren de twee Belgen die ons land in het tijdrijden zouden vertegenwoordigen, maar ook daar is nu een afzegger te noteren.

In de vlog van Victor Campenaerts liet de West-Vlaming weten dat hij niet tijdig klaar geraakt om deel te nemen. “Een DNS is in de maak, helaas”, klonk het daar.

Lampaert kwam de voorbije weken twee keer ten val. Eerst in de Bretagne Classic-Ouest-France, daarna ook nog eens in de Renewi Tour. Onze landgenoot kon wel degelijk trainen, maar starten zit er niet in op 11 september.

Lampaert is trouwens ook nog ziek. “Ik was er doodgraag bij geweest. Ik vond het zelfs tof dat de bondscoach aan mij had gedacht voor een EK in eigen land. Maar sinds donderdag sukkel ik met een luchtwegeninfectie. Om die reden heb ik ook de Bemer Cyclassics in Hamburg moeten afzeggen. Het is doodjammer. Starten om te starten is in dit geval zinloos.”