Roglic zag drie ploegmaats ziek afstappen, dit is wat hij er over te zeggen heeft

Verschillende ploegmaats van Primoz Roglic moesten er ziek de brui aan geven in de Vuelta a Espana, vermoedelijk door een voedselvergiftiging. Primoz Roglic zelf bleef (voorlopig) buiten schot.

Veel overschot had hij niet meer op de slotklim van de moordende zaterdagetappe, maar het was wel genoeg om meer dan waarschijnlijk de eindwinst in de Vuelta vast te leggen.

Daniel Martinez, Patrick Gamper en Nico Denz gaven op zaterdag, met verder ook nog onder meer iemand uit de ploegomgeving die naar het ziekenhuis zou zijn afgevoerd. Een rampdag voor Bora-Hansgrohe.

© photonews

Gelukkig voor het team waren er met Primoz Roglic zelf geen (al te grote) problemen en kon hij rustig de rit naar zijn hand zetten. "En momenteel gaat alles nog goed met mij", aldus de Sloveen in een reactie.

Veel respect

Hij gaat verder tegen Sporza: "Ik heb veel respect voor wat mijn teammaats hebben gedaan. Ze hebben alles gegeven. We hebben heel veel gewerkt de afgelopen weken en dan moet ik het afmaken."

"Zo simpel is het", is Roglic duidelijk. Zondag is er nog een afsluitende tijdrit van 25 kilometer in Madrid. Daarin mag het niet meer mislopen voor hem.