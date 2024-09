Marc Sergeant noemt twee opvallende namen voor Belgische WK-selectie na forfait van Wout van Aert

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het wordt nog puzzelen voor bondscoach Sven Vanthourenhout. Door heel wat forfaits is het schuiven in de selecties voor het EK en WK.

Dinsdag wordt de selectie voor het WK bekendgemaakt. Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft dit weekend wellicht nog een goede studieronde gehouden om te kijken wie allemaal fit is.

Zeker nu Wout van Aert na zijn valpartij in de Vuelta forfait moest geven voor het EK en WK wordt het wellicht wat schuiven voor Vanthourenhout. En ook de tactiek zou wel eens kunnen veranderen.

Een andere tactiek, dat zou ook kunnen betekenen dat er plots andere namen in de selectie voor het WK in Zürich opduiken. Koerslegende Marc Sergeant noemt alvast twee opvallende namen in Het Nieuwsblad.

De eerste is Ilan Van Wilder. “Hij kent Evenepoel, zou ook een heel goede helper bergop zijn, maar we kunnen zijn vorm iets minder goed inschatten. Dat hij de Vuelta niet rijdt, kan een nadeel zijn. Misschien speelt de factor mee dat hij een ploegmaat is en komt hij er toch bij.”

En dan heb je nog Louis Vervaeke. “De trouwe metgezel van Evenepoel. Iemand die ook bergop zijn ding kan doen. Stapte wel uit de Vuelta. Dat is misschien toch een slecht voorteken. Heeft zeker zijn plek in een selectie rond Evenepoel, maar er moeten altijd knopen doorgehakt worden.”