Soudal-QuickStep komt met update na opgave van drievoudig ritwinnaar Paul Magnier

Drama voor Soudal-QuickStep zondag in de Tour of Britain. Drievoudig ritwinnaar Paul Magnier moest opgeven.

De stevige wind zorgde voor waaiers in het peloton in de afsluitende rit van de Tour of Britain. Remco Evenepoel zat voorin en probeerde meerdere keren weg te rijden, maar zonder succes.

Drievoudig ritwinnaar Paul Magnier zat in een achtervolgende groep, maar plots was te horen dat de neoprof van Soudal-QuickStep opgegeven had.

Hij was op dat moment ook leider in het puntenklassement. Uiteindelijk werd duidelijk dat hij het slachtoffer geworden was van een stevige valpartij.

De Fransman werd overgebracht naar het ziekenhuis van Ipswich voor de nodige controles. Ondertussen kwam Soudal-QuickStep ook met een medische update.

“Paul onderging een CT-scan die een ernstige hersenschudding liet zien waardoor hij de nacht in het ziekenhuis moest doorbrengen”, klinkt het.

“Tegelijkertijd liep de 20-jarige een aantal ernstige schaafwonden op aan zijn elleboog en knie die gehecht moeten worden. Iedereen bij Soudal-QuickStep wenst Paul Magnier een spoedig en volledig herstel.”