Verrassing van formaat? Thomas De Gendt overweegt toch nog verder te koersen

Thomas De Gendt sloot zondag in de Vuelta zijn laatste grote ronde af. In totaal reed hij 25 grote rondes in zijn carrière.

Als Thomas De Gendt terugblikt op zijn rijkgevulde carrière, dan is het mooi dat hij in alle grote rondes een rit wist te winnen. Eentje sprong er voor hemzelf wel uit.

Voor de mooiste overwinning moet hij al teruggaan naar de Tour van 2019. Toen was onze landgenoot de beste in Saint-Etienne, een zege die altijd zal bijblijven.

“Dat komt door het scenario van die wedstrijd. Het is sowieso moeilijk om in een Touretappe voor te blijven”, weet De Gendt te vertellen aan Sporza. “Maar toen zaten de toppers zoals Alaphilippe achter me te jagen en ik haalde het dan nog met een paar seconden, dat maakte het heel spannend.”

Toch is het nog niet helemaal voorbij voor De Gendt. Pas na de Ronde van Lombardije zal het helemaal gedaan zijn met koersen. Of toch niet? Hij zou de fiets niet rechts laten liggen, misschien zelfs opnieuw professioneel.

“Het plan is wel om te gaan gravelfietsen. Daar heb ik contacten over met een paar ploegen om dat al dan niet professioneler te doen. Dus niet om te winnen of om als prof te doen, maar gewoon om te zien hoe die events zijn en hoe ver ik er in kan geraken.”