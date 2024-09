Bondscoach pleit voor begrip voor Remco Evenepoel, maar: "Wanneer hij dat uitspreekt..."

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel wordt op het WK in Zürich de uitgesproken Belgische kopman. Bondscoach Sven Vanthourenhout wil echter niet te veel druk op zijn schouders leggen.

Na het uitvallen van Wout van Aert is Remco Evenepoel de enige kopman bij België. Maxim Van Gils krijgt nog een rol als schaduwkopman, maar de rest van de selectie rijdt toch in dienst van Evenepoel in Zürich.

Samen met Tadej Pogacar is Remco Evenepoel één van de topfavorieten in Zürich. Toch wil bondscoach Vanthourenhout Evenepoel beschermen als hij niet schittert op het WK. Want na het voorjaar en de zomer piekt Evenepoel nu een derde keer.

Evenepoel zet alles op WK in Zürich

Daarom paste Evenepoel ook voor het EK in eigen land deze week. "Het EK erbij was misschien net iets te veel geweest na de Tour of Britain en dan was het misschien een net-nietverhaal geworden op het WK", stelt Vanthourenhout duidelijk.

"Zijn focus ligt volledig op het WK. Hij wil er zeker iets van maken. We kennen hem allemaal: wanneer hij dat uitspreekt, dan heeft hij die ambitie. En dan zal hij er ook alles aan doen om die ambities waar te maken."

"Laten we mild zijn als hij er toch niet in zou slagen. Hij smijt zich altijd 100 procent, dus laat ons hem steunen in dat proces richtig Zürich. Maar laat ons niet te streng zijn als het niet lukt", vraagt de bondscoach.