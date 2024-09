Bondsvoorzitter Van Damme onthult reden voor vertrek van bondscoach Vanthourenhout

Bondscoach Sven Vanthourenhout vertrekt na het WK in Zürich bij Belgian Cycling. Vooral het financiële lijkt een rol te spelen in die beslissing.

Na zo'n acht jaar vertrekt Sven Vanthourenhout over enkele weken bij Belgian Cycling. Hij was sinds 2017 bondscoach in het veldrijden en sinds november 2020 ook van het wegwielrennen. Daar komt nu een einde aan.

"Het valt niet uit de lucht. We hebben een aantal gesprekken gehad", stelt bondsvoorzitter Tom Van Damme. "We zijn Sven uiterst dankbaar. Na een zeer succesvolle periode gaan we vriendschappelijk uit elkaar."

Financieel twistpunt met Vanthourenhout?

Voor Van Damme is het dan ook jammer om iemand zoals Vanthourenhout te zien vertrekken. "Als er andere ambities zijn, is het beter beslissingen te nemen op korte termijn dan ze te laten aanslepen." Al lijken er ook andere zaken mee te spelen.

Vooral financieel dan. "We zijn zeker geen slechte betaler, dat wil ik duidelijk maken. Maar we hebben onze grenzen. We kunnen niet opboksen tegen de absolute wereldtop. En we gaan niet over onze barema's."

Vooral voor het veldrijden moet er snel een opvolger voor Vanthourenhout gevonden worden. Tussen 1 en 3 november worden in het Spaanse Pontevedra de Europese truien uitgedeeld.