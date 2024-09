Primoz Roglic reageert op mogelijke transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe

Primoz Roglic heeft afgelopen zondag zijn vierde Vuelta gewonnen. Krijgt de Sloveen met Remco Evenepoel straks een nieuwe ploegmaat?

Red Bull-BORA-hansgrohe haalde vorig jaar Primoz Roglic in huis om met de Sloveen de Tour de France te winnen. Dat lukte niet, want Roglic moest na een val in de twaalfde etappe opgeven met een breukje in zijn rug.

In de Vuelta trok Roglic wel opnieuw aan het langste eind, al voor de vierde keer in zijn carrière. Volgend jaar legt Roglic zich toe op de Ronde van Zwitserland en de Tour, de twee rittenkoersen die hij nog niet won in de WorldTour.

Evenepoel naar Red Bul-BORA-hansgrohe?

Al is het maar de vraag of Roglic in de Tour alleen kopman zal zijn. De geruchten over een overstap van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe blijven maar aanwezig. Al maakt Roglic zich geen zorgen.

"Dat zijn altijd moeilijke onderwerpen om commentaar op te geven", zei Roglic bij Marca over een mogelijke overstap van Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe. "Het is iets wat op dit moment nog niet is gebeurd."

"Het belangrijkste is dat we met het team de goede weg hebben gevonden. We hebben hard gewerkt en de Vuelta binnengehaald." Roglic ligt nog tot eind 2025 vast bij de Duitse ploeg.