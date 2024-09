Wie wordt de opvolger voor Sven Vanthourenhout? Enkele grote namen op de lijst, maar ...

Sven Vanthourenhout houdt er na het WK in Zürich mee op als bondscoach van de Belgische nationale ploeg. En dus is de vraag: wie zal zijn opvolger worden? Het wordt geen makkelijke zoektocht én de tijd dringt sowieso altijd en overal.

Er is wel degelijk noodzaak aan een snelle vervanging. Zeker als het gaat over de cross, want binnen afzienbare tijd is er al het EK veldrijden. Vanthourenhout was ook bondscoach van het veldrijden.

Of de nieuwe bondscoach ook voor beide zaken verantwoordelijk zal zijn? Dat is nog niet geweten. Sowieso moet er voor de cross alvast heel snel een vervanger gevonden worden.

© photonews

Met oog op 2025 is er voor een eventuele vervanger op de weg wel nog iets meer tijd. Maar ook daar is het zaak om niet al te lang te gaan lanterfanten, zeker nu geweten is dat Vanthourenhout zeker stopt.

Gouden Greg of plukken uit de longlist?

De onderhandelingen sleepten lang aan, nu is er eindelijk duidelijkheid. Een officiële vacature zal worden uitgeschreven. Serge Pauwels lijkt volgens Het Laatste Nieuws alvast een logische optie.

Hij is huidige assistent-bondscoach bij de elite en U23 en nationale juniorencoach. Maar er zijn nog meer (grotere) namen die de revue passeren. Greg Van Avermaet staat mogelijk op de lijst, zes jaar geleden was er ook al een lijst met onder meer Axel Merckx en Peter Van Petegem. Sowieso wordt het ook financieel een enorme puzzel om te leggen.