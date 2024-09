Wordt veldrijden een olympische sport? Sven Nys ziet twee belangrijke gevolgen

Het veldritseizoen staat voor de deur en tijdens de Olympisiche Spelen kregen de crossers goed nieuws. Want mogelijk wordt veldrijden binnen een paar jaar olympisch.

Wordt het veldrijden een olympische wintersport? Het is een vraag die al jaren sluimert, maar in 2030 zou het wel eens zover kunnen zijn. UCI-voorzitter David Lappartient neemt het voortouw om het op de agenda te zetten.

"We hebben er al over gesproken met het Internationaal Olympisch Comité", zei Lappartient in juli bij La Dauphiné Libéré. "Het IOC wil snel handelen en gaat er vanaf 2025 mee aan de slag." Komt het er dan toch van?

Nys over veldrijden als olympische sport

Sven Nys, een legende in het veldrijden, juicht het idee alvast toe. "We horen er meer en meer over, vooral tijdens de Olympische Spelen in Parijs", zei Nys bij The Odd Tandem. "Ik hoop dat het er echt van komt, want het brengt onze sport naar een ander niveau."

"Alle federaties gaan dan weer investeren in het veldrijden en jonge renners kunnen dan weer dromen van een gouden, zilveren en bronzen medaille", ziet Nys twee belangrijke gevolgen. "Dus als we dat kunnen verwezenlijken op de Winterspelen van 2030, zou dat fantastisch zijn."

Of Mathieu van der Poel en Wout van Aert in 2030 nog zullen crossen, is maar de vraag. Van der Poel en Van Aert zullen begin 2030 al 35 jaar zijn. Het kan dus, maar het zal afhangen van hun motivatie om nog zolang door te gaan.