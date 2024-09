Concurrent vliegt in de pinten, maar Campenaerts sluit ook wat uit: "Met Evenepoel aan start weinig mogelijkheden"

Victor Campenaerts gaat nog eens de eer van het land verdedigen in het tijdrijden. Evenepoel en Van Aert ontbreken op het EK, de Belgische hoop rust op de schouders van Campenaerts in Limburg.

"Ik zal mijn mannetje staan", verzekert Campenaerts bij Sporza. "Om zoals elke keer op het EK-podium te eindigen." Een medaille halen is dus zijn doelstelling. Vooraf wordt zeker niet vooropgesteld dat het goud moet zijn. Campenaerts kent dan ook de andere kanshebbers op de Europese titel. "Stefan Küng, Edoardo Affini en Mattia Cattaneo."

Ze hebben iets gemeen. "Zij hebben ook allemaal de Ronde van Spanje gereden. En ik heb gehoord dat een van de drie wel in de pinten is gevlogen. Er koerst er dus eentje met een kras op de carrosserie", lacht Campenaerts. Wie is dat dan? "Dat zeg ik niet, maar jammer genoeg is het geen Zwitser." Zo kunnen we Küng dus reeds uitsluiten.

Campenaerts duidt topfavoriet aan

Die heeft in de Vuelta nog eens zijn visitekaartje afgegeven door de afsluitende tijdrit te winnen en gaat op het EK tijdrijden als topfavoriet van start. "We krijgen een snel parcours voorgeschoteld. Het ligt me, voor Küng is het ideaal. Kilo's zijn hier weinig van belang, wattages wel. En Küng kan als geen ander wattages trappen. Fenomenaal."

Campenaerts zal ook in actie komen op het WK tijdrijden. Hij maakt zich wel geen illusies over wat daar al dan niet mogelijk is. "Toen de bondscoach me daarover sprak, ben ik me weer gaan concentreren op het tijdrijden, maar met Remco Evenepoel aan de start, zie ik weinig mogelijkheden voor mij." Een realistische Campenaerts dus.

Ganna spaart zich voor WK tijdrijden

Vocsnor staat ook nog stil bij de afwezigheid van een andere klepper in het tijdrijden op het EK. Dat zou ook wel eens met het WK te maken kunnen hebben. "Ganna komt hier ook niet aan de start. Hij spaart zich niet zomaar."