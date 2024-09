Lotte Kopecky heeft zoveel overmacht dat ze er zelf beetje mee moet lachen en bedankt iemand in het bijzonder

Wow, wat een overmacht. Het is ongelooflijk tot wat Lotte Kopecky tegenwoordig allemaal in staat is. Ze deed er zelf een paar opvallende uitspraken over.

Heeft Kopecky nu genoten onderweg? "Genoten is een groot woord, maar het is heel fijn", zegt Kopecky over het behalen van haar Europese tijdrittitel bij Sporza. "In dit geval moet ik mijn coach bedanken die op de Spelen en hier een paceplan heeft opgesteld." Dat heeft Kopecky dan ook tot in de puntjes uitgevoerd, zeker op het EK.

"Het is een heel realistisch plan, maar die cijfers waren makkelijk haalbaar", voegt de nieuwe Europees kampioene tijdrijden daar aan toe. "Ik had zelf nog wat reserve." Een uitspraak van jewelste als je het tegen de beste rensters in Europa moet opnemen. Het klopt wel als een bus, want zelfs een topper als Van Dijk kreeg 44 seconden aan haar broek.

Kopecky wint tijd aan elk tussenpunt

"Het was een heel fijne tijdrit. Ik kon de vermogens die vooropgesteld waren", herhaalt ze nog een keertje. Een tijdrit is ook een verhaal van tussenpunten en tussentijden. Elke keer als Kopecky nieuwe informatie kreeg, was het goed nieuws. "Elk tussenpunt won ik tijd. Dat was goed voor de moraal", is het een mentale opsteker.

"Het beslissende stuk was dat met tegenwind tussen tien en vijftien kilometer. Daar kon je veel verschil maken. Maar ik moet ook nog een beetje leren hoe ik een dertig kilometer lange tijdrit kan indelen", lacht ze ook nog een keertje.