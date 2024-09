Trainer Wout van Aert maakt één zaak heel erg duidelijk over het vertrek van steunpilaar bij Visma-Lease a Bike

Er komt een stevige verandering aan bij Visma-Lease a Bike. De ploeg van Wout van Aert moet het na dit jaar zonder Merijn Zeeman stellen en dat zal niet onopgemerkt voorbijgaan.

Merijn Zeeman is één van de personen die het belangrijkst is geweest om van Visma-Lease a Bike de topploeg te maken die het vandaag is. Zeeman heeft zelf nog het diepe dal van LottoNL-Jumbo, zoals de ploeg destijds heette, meegemaakt. Als sportief directeur zorgde hij er voor dat de ploeg daarna jaar na jaar dichter bij de top kwam, om er uiteindelijk zelf deel van uit te maken.

Zeeman is al sinds het seizoen 2013-2014 één van de sterkhouders en is nu toe aan een nieuwe uitdaging. Die zoekt de Nederlander in een andere sport. Het is al langer geweten dat hij vanaf 1 december aan de slag gaat bij voetbalclub AZ Alkmaar. Als een man die afkomstig is van Alkmaar, moet dat aanvoelen als een hele eer.

Grotere rol voor trainer Van Aert

Dat betekent wel dat ze bij Visma-Lease a Bike te maken krijgen met een aderlating. Het zal immers niet meevallen om het vertrek van een sterke figuur als Zeeman op te vangen. Mathieu Heijboer, de trainer van Wout van Aert, heeft daar wat over te zeggen bij In De Leiderstrui. Mogelijk zal ook Heijboer zelf voortaan nog een grotere rol krijgen.

"De vervanging van Merijn is wel iets waar we heel proactief mee bezig zijn", verzekert Mathieu Heijboer. De toekomst van Visma-Lease a Bike wordt zorgvuldig uitgestippeld, zoals dat in de voorgaande jaren eigenlijk ook altijd het geval is geweest. "Met het nieuwe management hebben we al veel gesprekken gevoerd over de toekomst."

Besef is aanwezig bij Visma-Lease a Bike

Heijboer benadrukt dat ze bij Visma-Lease a Bike wel beseffen dat ze er iets op moeten vinden om Zeeman waardig te vervangen. "Daar zijn we ons als groep dus echt wel bewust van."