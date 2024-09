Plan voor Kopecky op het WK tijdrijden ligt klaar, maar één grote spelbreker loert om de hoek

Lotte Kopecky koerste woensdag naar de Europese titel in het tijdrijden. Nu wil onze landgenote in Zürich ook de wereldtitel pakken.

Lotte Kopecky pakte goud op het EK tijdrijden in Limburg. Haar trainingscoördinator Arne Wallays kreeg van onze landgenote de credits voor al het werk dat hij voor haar doet.

“Blijkbaar apprecieert ze mijn werk wel en dat doet ook deugd. Het pacing plan is maar een heel klein aspect rond dat tijdritgebeuren, maar ze hecht daar enorm veel belang aan”, vertelt Wallays aan Sporza.

Ook voor het WK wil Kopecky hoog mikken in het tijdrijden. Wallays stipt enkele factoren aan die belangrijk zijn in het opstellen van zo’n pacing plan, zoals het fysieke profiel van de renner, de vorm van het moment en het parcours waarop gereden moet worden.

Dat kan allemaal op voorhand ingecalculeerd worden, maar één factor zorgt ervoor dat je pas de dag zelf een definitief plan kan opstellen.

“Dan heb je nog de weersomstandigheden, want de wind was op dit EK wel een doorslaggevende factor. Het plan is alvast klaar. We kennen het parcours en we kennen de vorm van Lotte. Alleen het weer is nog wat afwachten...”