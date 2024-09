Tiesj Benoot legt uit waarom hij nog naar Canada trekt, vlak voor het belangrijke WK

Tiesj Benoot rijdt deze week twee koersen in Canada. Het is volgens hem de ideale voorbereiding op het WK van eind deze maand in Zwitserland.

Voor de vijfde keer in zijn carrière trekt Tiesj Benoot naar Canada om er te koersen. “Dit zijn wedstrijden die me liggen en waar ik naartoe heb geleefd, zeker met het oog op het WK”, klinkt het op de website van Visma Lease a Bike.

“De wedstrijden in Canada zijn altijd bijzonder en doen me vanwege de plaatselijke rondes denken aan het WK. Bovendien staan hier veel renners aan de start die ook in Zürich van de partij zijn.”

En dat is toch wel vreemd te noemen, om zo’n verplaatsing nog te maken vlak voor het WK dat in Europa gereden wordt. Benoot laat het alvast niet aan zijn hart komen. Met Visma Lease a Bike willen ze grote ogen gooien in Canada.

“Québec is misschien iets meer op het lijf geschreven voor de explosieve mannen, maar Montréal is echt een wedstrijd voor de klimmers. Als ik naar ons team kijk, denk ik dat die ons beter ligt”, gaat hij verder.

Benoot zegt dat hij in goede vorm verkeert. “De conditie is goed. Zowel in Plouay als in de Renewi Tour heb ik een acceptabel niveau gehaald, al heeft dat niet geleid tot een korte klassering. Ik ben heel gemotiveerd om in Canada een mooi resultaat neer te zetten.”