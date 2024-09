Arnaud De Lie doet stevige onthulling over zijn mislukt voorjaar: "Dat is hard"

Arnaud De Lie pakte vorig jaar in Quebec zijn eerste zege in de WorldTour. De grote doorbrak werd verwacht in het voorjaar van dit jaar, maar die bleef uit.

Met een tiende plaats in de Omloop Het Nieuwsblad begon Arnaud De Lie nog goed aan zijn voorjaar, maar een valpartij in Le Samyn enkele dagen later was het begin van veel pech. De Lie trok er na Gent-Wevelgem een streep onder.

Hij kon zich niet tonen in het voorjaar en later werd ook duidelijk waarom. Hij had de ziekte Lyme opgelopen. Zonder die ziekte was er misschien wel iets mogelijk geweest dit voorjaar en had hij kunnen meedoen voor winst.

De Lie kampte met burn-out na klassiek voorjaar

Zijn slechte prestaties in het voorjaar hebben De Lie wel in de put geduwd. "Die hele periode heeft me een beetje in een depressie doen belanden. Je stelt alles in vraag", onthult De Lie bij Het Laatste Nieuws.

De Lie vroeg zich zelfs af waarom hij nog koerste. Na Gent-Wevelgem vroeg hij zich zelf af of hij koersen nog wel leuk vond. "Dat is hard, want ik fietste elke dag." De Lie vond zichzelf terug in Nice door alleen te trainen.

Hij bouwde weer op en er kwamen ook opnieuw overwinningen. Zo won hij eind juni het Belgisch kampioenschap op de weg, onlangs won hij ook de lastige laatste rit in de Renewi Tour. De Lie is klaar voor Canada.