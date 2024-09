Jan Bakelants kritisch voor keuze van bondscoach Sven Vanthourenhout: "Jammer"

Geen Wout van Aert op het EK en WK en dus moest bondscoach Sven Vanthourenhout vervangers oproepen. Volgens Jan Bakelants heeft hij daar kansen laten liggen.

Voor het EK werd Edward Theuns opgeroepen als vervanger voor Van Aert, op het WK werd er nog niemand extra meegenomen in steun voor kopman Remco Evenepoel. De bondscoach koos vooral voor gevestigde waarden.

En dat vindt Jan Bakelants jammer. Hij heeft dan ook kritiek op de manier waarop Van Aert vervangen is. Zowel op het EK als op het WK had Bakelants liever wat meer verjonging gezien in de selectie.

Geen Nys, Van Eetvelt en Van Wilder op WK

Vooral op het uitdagende parcours in Zürich was dat mogelijk geweest. Bakelants denkt onder meer aan Thibau Nys. "Ik denk niet dat Thibau zou ontgoocheld hebben op het WK", stelt hij bij Het Laatste Nieuws.

Ook Lennert Van Eetvelt, die wel ziek moest opgeven in de Vuelta, had een optie kunnen zijn. "Die jongen is vroegrijp en had mooie ervaring kunnen opdoen." En ook Van Wilder had misschien wel zijn kans moeten krijgen.

"Met Van Aert had je die experimenten niet kunnen doen, maar nu is daar ruimte voor. Ik vind het jammer dat die kans niet genomen wordt", stelt Bakelants nog. Dat Vanthourenhout straks vertrekt, heeft daar wellicht ook mee te maken.