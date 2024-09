Pim Ronhaar, ploegmaat van Thibau Nys, slikt stevige domper: "Een grote terugslag"

Over iets meer dan een maand gaat het veldritseizoen van start in België. Voor Pim Ronhaar wordt het echter een race tegen de klok om in vorm aan de start te raken.

Vorig seizoen brak Pim Ronhaar helemaal door met zege in de Wereldbeker in Dublin en Dendermonde. Hij werd ook vierde op het EK en het WK, op het Nederlands kampioenschap werd hij tweede. Het aankomende seizoen zal Ronhaar wellicht niet in topvorm kunnen aanvatten. "Twee weken geleden testte ik positief op de ziekte van Lyme. Dit was mentaal een grote terugslag voor me", zegt hij op Instagram. "Momenteel neem ik aan de antibiotica en die doet zijn werk, dus ik kan eindelijk weer fietsen. Ik wil mijn ploeg bedanken voor de ondersteuning om het seizoen op een zo goed mogelijke manier te beginnen." Ronhaar voelde zich al een tijdje niet goed Laurens ten Dam, Nederlands bondscoach in het gravel, had al gezegd dat er iets scheelde met Ronhaar. "Hij rijdt ook als stagiair bij Lidl-Trek, maar hij heeft de ziekte van Lyme", zei hij bij Live Slow, Ride Fast. "Daarmee werd hij nog veertiende in de Muur Classic Geraardsbergen. Hij zei dat hij zich al maanden zo moe voelde, in de middag moest slapen en zich gewoon niet de oude Pim voelde. Hij hoopt nu het crossseizoen te halen, wat twee weken na het WK gravel begint."