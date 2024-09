Vriendin Melanie over samenwonen met Jasper Philipsen "Dat zou ik niet toelaten"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Jasper Philipsen is al een hele tijd samen met zijn vriendin Melanie Peetermans. Sinds oktober wonen ze ook samen, met een duidelijke verdeling van de huishoudelijke taken.

Veel rennersvrouwen trekken de huishoudelijke taken naar zich toe, zodat de renner zich optimaal kan focussen op rusten, trainen en presteren. Dat is bij Jasper Philipsen en Melanie Peetermans niet anders.

Sinds oktober wonen de twee samen, zelfs de verhuis heeft Melanie helemaal naar zich toegetrokken. En dat vind ze helemaal prima, omdat ze vaak ziet hoe moe Philipsen thuiskomt van een zware training.

Vriendin Melanie geen meid voor Philipsen

"Zo moe voel ik mij alleen na vier dagen Pukkelpop", lacht ze bij Het Nieuwsblad. Ze verwacht dan ook niet dat Jasper nog de stofzuiger pakt na zijn training. Maar sinds ze samenwonen is Philipsen ook minder een sloddervos geworden.

Toch apprecieert Melanie ook de kleine dingen die Philipsen doet en toch een verschil kunnen maken. Zijn wielerkledij in de wasmachine steken in plaats van ervoor te gooien. Of eens ongevraagd de vaatwasser leegmaken.

"Hij behandelt me niet als een meid. En dat zou ik ook niet toelaten", stelt Melanie duidelijk. En Philipsen brengt ook regelmatig de bloemen mee naar huis na een zege, wat ook al veel doet.