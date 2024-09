België stunt zonder Lotte Kopecky niet op het EK, teamgenote van haar bij merkenteams laat Nederland juichen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Zonder de aanwezigheid van Lotte Kopecky wist België wel dat het maar een kleine kans op een medaille maakte in de EK-wegrit bij de vrouwen. Het is Nederland dat goud pakte dankzij topfavoriete Lorena Wiebes.

Noskova was de eerste aanvalster van de dag, maar ging onderuit aan een rotonde. Die val riep haar meteen tot de orde. België probeerde daarna ook een vlucht op poten te zetten. Het draaide helaas op niets uit. Het was stilte voor de storm op dat moment. Noskova verzamelde haar krachten om nog een tweede keer in de aanval te gaan.

De Tsjechische kreeg deze keer een minuutje bonus. Ook dat was uiteraard onvoldoende om voorop te blijven. Tussen de twee kasseistroken op de Limburglus was haar verhaal voorbij. Ze krijgt wel een pluim voor doorzettingsvermogen. De Spaanse Benito was de volgende die een kleine minuut bij elkaar kon rijden. De Française Wiel en de Duitse Kasper maakten de oversteek.

Belgen tonen zich

Kort na elkaar werden ze alle drie teruggegrepen, want Nederland was in het peloton tempo beginnen maken. Er brak een fase aan waarin België zich toonde, met Valerie Demey en Norbert Riberolle die probeerden weg te geraken. Nederland en Italië zetten het telkens recht en lieten ook andere aanvalspogingen kansloos.

De Spaanse Sara Martin was de laatste die toch nog probeerde te vechten tegen de bierkaai. Op 12 kilometer van het einde was het ook voor Martin einde verhaal. In de voorlaatste kilometer dreigden de Nederlandse dames even van het voorplan te vermijden. De Jong nam wel een lange beurt voor haar rekening, maar het waren toch de Italianen die hun sprint op de rails konden zetten.

Wiebes doet het op haar eentje

Wiebes moest het in de slotmeters volledig zelf klaren. Zij is zo'n klasbak dat ze dat op overschot kon doen. Wiebes spurtte alles en iedereen uit het wiel in de massasprint, op weg naar de Europese titel. Balsamo schonk Italië zilver, Pikulik haalde brons voor Polen.