Van der Poel stelt zich vragen bij Belgische EK-selectie met Merlier en Philipsen

België zet na het afhaken van Wout van Aert alles in op sprinters Tim Merlier en Jasper Philipsen. Mathieu van der Poel stelt zich daar toch wat vragen bij.

Heel wat landen staan met een topsprinter aan de start van het EK wielrennen. Nederland met Olav Kooij, Italië met Jonathan Milan, Frankrijk met Arnaud Démare, Noorwegen met Alexander Kristoff en Tsjechië met Pavel Bittner.

België komt echter met twee topsprinters aan de start: Tim Merlier en Jasper Philipsen. De vraag blijft hoe dat in de koers zal werken. Merlier en Philipsen lijken elk hun eigen treintje te krijgen met een aparte lead-out.

Merlier en Philipsen samen in één ploeg

Ook Mathieu van der Poel stelt zich vragen bij de Belgische selectie. "Het is niet het meest ideale. Maar je kan het je natuurlijk niet veroorloven om één van de twee thuis te laten", zegt Van der Poel bij HLN.

Merlier en Philipsen hebben bewezen dat ze hun selectie waard zijn. Merlier won dit seizoen al 13 keer, Philipsen acht keer. In de Giro mocht Merlier drie keer zegevieren, Philipsen deed dat in de Tour.

In 2021 en 2022 waren Philipsen en Merlier ook ploegmaats bij Alpecin-Deceuninck. "Dus ze kennen dit wel. Zolang ze niet in elkaars weg rijden, is er volgens mij geen probleem." Dat zal zondag moeten blijken op het EK.