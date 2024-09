Vreemd! Belgische renners denken ten onrechte aan onvoorstelbare triomf: "Dacht dat we eerste en tweede waren"

Daar is dat typische maar nog altijd vreemde fenomeen. Deze keer met Belgische renners in de hoofdrol. Matijs Van Strijthem en Nio Vandevorst dachten eerste en tweede te eindigen op het EK voor junioren, maar dat was niet zo.

Van Strijthem en Vandevorst hebben wel de Belgische eer hooggehouden tijdens de EK-wegrit voor junioren. Dat neemt niet weg dat de Noor Ørn-Kristoff, de Spanjaard Alvarez en de Fransman Seixas de jongens waren in de kopgroep. Ørn-Kristoff had nog het meeste frisheid in de benen en snelde voor Alvarez en Seixas naar de Europese titel op de weg.

In de achtervolgende groep was Van Strijthem het snelst, voor zijn landgenoot Vandevorst. Een mooie vierd en vijfde plaats dus voor de Belgen. Vandevorst geeft bij Het Laatste Nieuws te kennen dat hij uitging van een ongelooflijk succesverhaal. "Eerlijk: ik wist op het einde niet dat er nog drie man weg was. Ik dacht dat we eerste en tweede werden."

Doet denken aan Evenepoel

Het is lang niet de eerste keer dat renners zich vergissen, maar je ziet natuurlijk niet graag Belgische talenten in zo'n rol. Het is ook typisch voor een kampioenschap. Daar komt het vaker voor, omdat er zonder oortjes gereden moet worden. Dat zorgt vaak voor chaos. Denk maar aan de olympische wegrit bij de elite: Evenepoel dacht dat hij maar een kleine voorsprong had, terwijl hij een minuut voorop lag.

Vandevorst tilt niet al te zwaar aan het misverstand. "Ook dit resultaat, vierde en vijfde, is mooi. En ik zat zelf toch een beetje op mijn limiet." Nu hij weet dat er nog drie man vijftien seconden voorop was, wil Vandevorst niet nadenken over een scenario waarbij ze die kloof nog hadden kunnen dichten. "Ik denk dat de drie sowieso te ver voorop waren."

Beste Belg op junioren-EK onthoudt positieve

Ook Matijs Van Strijthem, de nummer 4 op het EK voor junioren, wil vooral het positieve onthouden. "Jammer dat we niet tot bij de drie zijn geraakt, maar met de goede benen die ik had, heb ik het beste eruit gehaald."