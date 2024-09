🎥 Tim Merlier schrijft geschiedenis en pakt Europese titel op de weg, Jasper Philipsen baalt

Tim Merlier heeft in Limburg de Europese titel gepakt. In de massasprint was hij sneller dan Olav Kooij en Madis Mihkels.

Van het Europees kampioenschap wielrennen in Limburg werd er verwacht dat het zou uitdraaien op een massasprint en dat is het ook geworden. Ook al probeerden onder meer Van der Poel en Pedersen daar een stokje voor te steken. Samen met Laporte, Rutsch en Kluckers reden Van der Poel en Pedersen weg op zo'n 50 kilometer van de streep. In het peloton zetten de Italianen en de Belgen zich op kop om de zes vluchters tot de orde te roepen. Op 26 kilometer van de streep was het zover en alles werd dan ook klaargemaakt voor een massasprint. De Denen Kragh Andersen en Asgreen probeerden wel, Europees kampioen tijdrijden Affini haalde iedereen terug. Merlier sneller dan Kooij en Mihkels De Italianen gingen op kop de slotkilometer in, maar de Belgen kwamen met hun twee treintjes stevig opzetten. Van Lerberghe met Merlier, Rickaert en Meeus met Philipsen. En de Belgen trokken aan het langste eind. Merlier kwam met veel snelheid van achter en knalde naar de Europese titel, als eerste Belg ooit. Olav Kooij kwam nog dicht, maar strandde op plek twee. Madis Mihkels snoepte het brons nog af van Limburger Jasper Philipsen. 🚴🇧🇪 | Tim Merlier sprint naar de Europese titel in Hasselt! De Belg zegeviert in eigen huis ten koste van Olav Kooij, die eigenlijk van te ver eraan moest beginnen... 🥇🇧🇪​ #EuroRoad24



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/05eLGZgCFy — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 15, 2024 Link copied: Results powered by FirstCycling.com