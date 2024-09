Patrick Lefevere geeft zijn ongezouten mening over werk van bondscoach Sven Vanthourenhout

Bondscoach Sven Vanthourenhout vertrekt na het WK in Zürich bij de Belgische wielerbond. Patrick Lefevere heeft een duidelijke mening over wat de bondscoach gepresteerd heeft.

In november 2020 nam bondscoach Sven Vanthourenhout over als bondscoach op de weg. Sindsdien behaalden de Belgen maar liefst vijftien medailles op de kampioenschappen. Een indrukwekkend palmares.

Vooral de gouden medailles van Evenepoel springen er natuurlijk uit. In 2022 werd hij wereldkampioen op de weg, vorig jaar wereldkampioen tijdrijden. In Parijs pakte Evenepoel goud op de weg en het tijdrijden.

Lefevere tevreden over werk Vanthourenhout

Patrick Lefevere vindt het vreemd dat er naast Remco Evenepoel geen enkele andere renner van Soudal Quick-Step is geselecteerd voor het WK in Zürich. Maar hij is wel lovend over het werk van Vanthourenhout de voorbije jaren.

"Hij heeft zijn job meer dan naar behoren uitgevoerd", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Met Evenepoel en Van Aert werd zijn job natuurlijk makkelijker, maar Vanthourenhout heeft de conflicten altijd goed opgelost.

"Na het WK Leuven 2021 stond het vuurpeloton klaar, maar hij heeft de perceptie rond zijn persoon helemaal omgedraaid", stelt Lefevere nog. Toen was er een discussie over de tactiek met Evenepoel en Van Aert.