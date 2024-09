📷 Demi Vollering krijgt onverwachte hulp en komt met mooie boodschap: "Het raakte me"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zondag rijden de mannen en de vrouwen hun WK tijdrijden in Zürich. Demi Vollering ging het parcours al eens verkennen en kreeg daarbij bijzondere hulp.

Demi Vollering paste voor het Europees kampioenschap, de Nederlandse bereidde zich liever voor op het WK in Zürich. Na haar tweede plaats in de Ronde van Romandië bleef Vollering dan ook in Zwitserland, waar ze woont.

Zondag zakte Vollering al af naar Zürich, waar ze zondag de tijdrit rijdt op het wereldkampioenschap. De Nederlandse verkende het parcours al eens van de tijdrit en kreeg daarbij toevallige hulp van een motard.

Vollering bedankt vrijwilligers

"Ik heb mijn verkenning van het tijdritparcours kunnen afwerken in prachtig weer en met geweldige hulp", schrijft Vollering op Instagram. "Toen ik mijn training startte, bood een motard zich aan om mee te rijden met me voor de veiligheid."

"Hij bleek een vrijwilliger te zijn tijdens het WK en was zelf ook een parcoursverkenning aan het doen. Het raakte me dat hij mijn verkenning zo serieus nam en het was voor mij een goed moment om stil te staan bij het werk die vrijwilligers doen."

"Zonder vrijwilligers die de wedstrijd in de gaten houden op hun moto’s, zouden wedstrijden op openbare wegen niet mogelijk zijn. Bij deze wil ik jullie allemaal eens bedanken", zei Vollering nog.