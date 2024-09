📷 Vrouw Sarah deelt prachtig beeld van Wout van Aert en zijn kinderen op 30ste verjaardag

Geen Wout van Aert op het Europees kampioenschap wielrennen afgelopen zondag. Hij vierde zijn 30ste verjaardag met zijn gezin.

Wout van Aert had normaal gezien aan de start gestaan van het EK op de weg, maar een valpartij in de Vuelta besliste daar anders over. Van Aert liep een diepe wonde op aan zijn rechterknie en trok een streep onder zijn seizoen.

Behalve het EK op de weg moet Van Aert ook het WK tijdrijden van zondag en het WK op de weg over twee weken missen. Daarna wilde Van Aert ook nog aan de start staan van het WK gravel in Leuven en het EK gravel in Italië.

Van Aert viert 30ste verjaardag

Op de dag van de EK-wegrit vierde Van Aert zijn 30ste verjaardag. Zijn vrouw Sarah deelde op haar sociale media een mooie foto van Van Aert met zijn zoontjes Georges en Jerome op een springkasteel.

De wonde die Van Aert op 3 september opliep aan zijn rechterknie lijkt ook al goed hersteld. Of het kan ook om een foto gaan van voor de val. Wanneer Van Aert opnieuw op de fiets springt is niet duidelijk, wellicht neemt hij nog even rust.

Of en wanneer we Van Aert deze winter opnieuw in het veld zien, staat ook nog niet vast. Vorig jaar begon Van Aert zijn seizoen op 9 december in Essen, in totaal reed hij negen crossen.