Overlever Van Aert rijdt tactisch perfecte Ronde en zegt wat enige kans op winst was: "Dit is een verdiende uitslag"

Wout van Aert heeft zijn tactische skills en zijn wil om te overleven getoond tijdens deze Ronde van Vlaanderen. Het was net niet genoeg voor een podiumplaats.

Talloze keren kwam Van Aert uit de achtergrond terug tot bij topfavorieten Van der Poel en Pogacar. Het was ook een slimme move om vlak voor de laatste keer Paterberg een kleine voorsprong te nemen. Dan moest de demarrage van Pogacar echter nog komen. "Ik ben tevreden. We hebben de koers kunnen rijden die we wilden rijden. Ik eindig vierde: dit is een verdiende uitslag."

Van Aert besluit dus dat er drie renners nog een tikkeltje beter waren dan hij. Hoe beleefde hij voorts de finale? "Het was vooral afzien vanaf de tweede keer Kwaremont. We zaten in een goede situatie met Tiesj Benoot in de kopgroep. Daardoor kon de rest focussen op de positie van de Kwaremont. Dat hebben we als ploeg fantastisch gedaan."

Tadej Pogacar de sterkste

Was er in de finale nog de hoop om nog een keertje naar Pogacar toe te rijden? "Heel even toen we met vier kwamen te zitten, maar we waren alle vier leeg. Van der Poel en Pogacar waren bergop de besten. Als Pogacar op de Paterberg wegrijdt, is hij de sterkste. Daarna was het snel duidelijk dat we voor de podiumplaatsen reden."

Ondanks het feit dat hij op karakter een prima wedstrijd heeft gereden, was Van Aert realistisch over zijn winstkansen. "Ik maakte alleen kans om te winnen als Mathieu van der Poel bij Pogacar kon blijven en ze naar elkaar zouden beginnen kijken. Dat is niet gebeurd."

Van Aert kijkt uit naar Parijs-Roubaix

De prestatie in de Ronde van Vlaanderen is hoopgevend voor volgende week. "Parijs-Roubaix is een koers die ik supergraag rijd en me goed ligt. Ik ben blij dat ik deze conditie te pakken heb, ik kijk er naar uit."