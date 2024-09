Belofte maakt schuld? Merlier onthult anekdote met Lefevere over eerste koers in Europese trui

Tim Merlier pakte zondag met een indrukwekkende sprint de Europese titel op de weg. Mogelijk zien we de nieuwe kampioen al snel een eerste keer in actie.

De Europese sterrentrui is niet de eerste kampioenstrui voor Tim Merlier. In 2019 en 2022 pakte hij ook al de Belgische tricolore. Dat deed hij twee keer in het shirt van Alpecin-Deceuninck, waar hij in 2023 vertrok.

Merlier reed nog een half jaar in zijn Belgische driekleur voor Soudal Quick-Step, de ploeg van Patrick Lefevere. Nu mag Merlier opnieuw een jaar in een speciale trui rijden en de eerste keer zou al snel kunnen zijn.

Merlier dinsdag al eerste keer in Europese trui?

"Patrick (Lefevere, nvdr.) stuurde mij een berichtje om Vichte Koerse te rijden", zei Merlier bij WielerFlits. De wordt dinsdag al gereden, wat sponsor Castelli bijzonder weinig tijd geeft om de nieuwe trui van Merlier te maken.

"Ik antwoordde: Patrick, dat gaat niet gaan, want mijn trui gaat niet klaar zijn. Maar hij ging er persoonlijk achteraan, dus ik ben benieuwd." Vichte is een West-Vlaamse kermiskoers die dinsdag wordt gereden.

Ook in officiële wedstrijden zullen we Merlier dit jaar nog aan het werk zien in zijn Europese trui. De Gooikse Pijl (22/09) en Binche-Chimay-Binche- (01/10) zouden op het programma van Merlier staan.